Перасович о разгроме «Астаны»: Мы стартовали очень мягко

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа, прокомментировал клубной пресс-службе гостевую победу в лиге ВТБ над «Астаной» (84:53).

Тренер признал, что гости начали матч неуверенно, особенно это было заметно в атаке. «Но во второй половине мы начали играть лучше, сохранять концентрацию, двигать мяч, благодаря чему нам удалось довести дело до уверенной победы», — заметил он.

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев, в свою очередь, отметил, что «Астана» — это серьезный противник, накануне обыгравший один из наиболее сильных клубов лиги ВТБ — «Локомотив-Кубань». К тому же в первой половине встречи соперник хорошо играл в защите, вынуждая УНИКС выполнять сложные броски ради набора очков.

«После перерыва мы наладили защиту, стали лучше двигать мяч в нападении, благодаря чему получили возможность для открытых бросков и смогли оторваться на комфортную дистанцию», — добавил баскетболист.