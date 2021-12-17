Перасович о предстоящем матче с «Жальгирисом»: Нас ждет непростой поединок

Сегодняшняя игра против «Жальгириса» будет непростой – литовская команда в последнее время улучшила показатели. Об этом заявил главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович, рассказав клубной пресс-службе о своих ожиданиях от сегодняшнего домашнего матча Евролиги.

«Мы готовимся к непростому поединку. „Жальгирис“ значительно улучшил качество своей игры с приходом нового тренера. Их положение в турнирной таблице не должно никого вводить в заблуждение. Они одержали три победы в последних шести встречах», – отметил специалист

Кроме того, наставник УНИКСа обратил внимание на традиционно меткие дальние броски литовцев.

«В предыдущем матче против „Монако“ литовцы реализовали 13 трехочковых бросков. Нам необходимо максимально сконцентрироваться, особенно после игры с ЦСКА», – резюмировал Перасович.