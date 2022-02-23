Перасович о поражении в Монако: Большую часть матча испытывали проблемы с набором очков

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал гостевое поражение в Евролиге от «Монако» (76:69). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист признал, что в нападении его команда испытывала проблемы. «Поздравляю „Монако“. У нас был шанс победить, но большую часть матча мы испытывали проблемы с набором очков», — сказал он.

«Когда мы наконец нашли способ забивать, то не сумели отсечь соперников на своем щите, что также было важно для игры», — добавил Перасович.