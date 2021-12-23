Перасович о поражении в Барселоне: «Мы были близки к победе»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал пресс-службе Евролиги поражение в Барселоне в овертайме (109:111), посетовав на провал в последней четверти.

Ключевым моментом, по мнению специалиста, стала четвертая четверть, выигранная испанцами с преимуществом в 17 очков, 37–20.

«Игра была в наших руках, но в последней четверти мы пропустили 37 очков, это очень много, включая штрафные, которых хозяева забили 42 из 44. Трудно победить, пропустив 37 очков. Мы были близки к победе, но не знали, как закончить игру», — констатировал Перасович.