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Спорт
26 декабря 2021  19:52
Cергей Гаврилов

Перасович о поражении от «Зенита»: «Мы проиграли подбор в нападении»

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение в Санкт-Петербурге от «Зенита» (81:97), посетовав на неважную защиту. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю „Зенит“ с победой. Мы проиграли подбор в нападении: „Зенит“ взял 18 отскоков под нашим щитом, часть из которых — в самые ключевые моменты, после чего набрал легкие очки», — признал специалист.

«Мы хорошо работали в нападении, но наша защита в нужный момент сработала не так хорошо, как это было необходимо», — добавил Перасович.

#БК Уникс
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