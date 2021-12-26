Перасович о поражении от «Зенита»: «Мы проиграли подбор в нападении»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение в Санкт-Петербурге от «Зенита» (81:97), посетовав на неважную защиту. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю „Зенит“ с победой. Мы проиграли подбор в нападении: „Зенит“ взял 18 отскоков под нашим щитом, часть из которых — в самые ключевые моменты, после чего набрал легкие очки», — признал специалист.

«Мы хорошо работали в нападении, но наша защита в нужный момент сработала не так хорошо, как это было необходимо», — добавил Перасович.