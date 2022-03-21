Перасович о поражении от «Зенита»: Мы боролись и показали свой максимум

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал клубной пресс-службе домашнее поражение в лиге ВТБ от питерского «Зенита» (80:84).

Перасович поблагодарил свою команду за борьбу до конца и проявленное мужество.

«В первую очередь поздравляю „Зенит“ с победой. Но мне бы также хотелось поблагодарить своих игроков за то, что проявили мужество и сражались до конца против сильнейшей на данный момент команды Единой Лиги ВТБ. Считаю, мы боролись и показали свой максимум, но нам нужно внести коррективы», — сказал он.

Тренер подчеркнул, что все три оставшиеся матча УНИКС должен выиграть, чтобы сохранить за собой верхнюю строчку в турнирной таблице.

«Потому что нелегко играть против такого соперника, как „Зенит“, всего с двумя большими игроками и новым центровым, который присоединился к команде только утром. Благодарю болельщиков за поддержку! Мы будем бороться до конца. До конца регулярного чемпионата осталось провести 3 матча, каждый из которых для нас сродни финалу. Нам нужно выиграть все игры, чтобы сохранить за собой верхнюю строчку в турнирной таблице», — поделился Перасович.

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев отметил характер команды.

«Спасибо болельщикам за эмоции сегодня. На мой взгляд, определяющим стал рывок „Зенита“ 0:12 в концовке 3-й четверти. В некоторые моменты мы потеряли концентрацию в защите, позволили Сергею Карасеву забить важные трехочковые и поймать кураж. В концовке проявили характер, почти догнали соперника, но, к сожалению, немного не хватило до победы», — добавил он.