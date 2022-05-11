Перасович о поражении от «Зенита»: Матч был абсолютно равным

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал пресс-службе Единой лиги ВТБ домашнее поражение в полуфинале плей-офф от петербургского «Зенита» (67:68), назвав игру в целом равной.

«В первую очередь поздравляю „Зенит“ с победой. Но мне бы также хотелось поблагодарить своих игроков за то, что они сражались до самого конца и результат игры оставался неизвестным вплоть до финальной сирены», — заметил специалист.

«Конечно, мы очень расстроены, потому что матч был абсолютно равным и у нас были все шансы выиграть. Нам нужно как можно скорее забыть об этом поражении и постараться взять верх в четвертой встрече», — добавил он.

«Зенит» Перасович назвал одной из лучших команд Евролиги в нынешнем сезоне: «Несмотря на уверенную победу в первом матче полуфинальной серии плей-офф, играть с „Зенитом“ совсем непросто. Нам противостоит одна из сильнейших команд Евролиги этого сезона».

«Как правило, в таких матчах всё решают несколько владений, удачных или неверных решений в нападении и защите. Сегодня победить мог любой из соперников. Но им удалось забить в своей последней атаке, а мы не смогли реализовать решающее владение. Это баскетбол», — резюмировал наставник УНИКСа.