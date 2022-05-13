Перасович о поражении от «Зенита»: Их уровень игры был выше

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал пресс-службе Единой лиги ВТБ домашнее поражение от питерского «Зенита» (69:75) в полуфинале плей-офф.

Тренер признал, что питерцы победили в матче и серии заслуженно.

«Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой! Их уровень игры был выше. Считаю, сегодня мы приложили большие усилия, но этого оказалось недостаточно. Нам противостояла команда с отличной защитой, их игроки знали, как действовать в сложные моменты».

Проблемой своей команды Перасович назвал нападение.

«Нашей главной проблемой стало нападение. Мы никак не могли забить, показали ужасный процент реализации трехочковых. Кроме того, очевидно, что наши лидеры Лоренцо Браун, Воронцевич, Хезонья подошли к решающему отрезку матча очень уставшими. Поэтому рывок «Зенита» 12-0 в четвертой четверти фактически предопределил исход встречи. Однако у меня нет никаких претензий к своим игрокам, потому что они показали максимум, на который способны».