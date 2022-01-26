Перасович о поражении УНИКСА: «Реал» доминировал над нами

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал пресс-службе Евролиги поражение в Мадриде от «Реала» (66:85).

«Прежде всего, поздравляю «Реал Мадрид». Они с самого начала были намного лучше, доминируя над нами, поэтому я должен их поздравить. Я думаю, что их защита позволила им взять верх. Они играли очень жестко, очень хорошо защищались. И после этого они тоже нанесли много бросков, но все началось с их защиты», – заявил Перасович.

Тренер посчитал ключевым рывок испанцев в конце первой четверти. «Рывок хозяев 10-0 в конце первой четверти и несколько моментов, в которых они нанесли много точных бросков вместе с отличной защитой позволили им легко переломить игру».

Перасович признал неважную защиту против Тавареша и в целом не лучшие действия стартовой пятерки УНИКСа. «Сегодня мы ничего не могли против них сделать. После рывка «Реала» 10:0, выяснилась глубина их скамейки запасных — она была огромна. Нам сложнее, когда мы меняем наших первых игроков, но после этого наши стартеры тоже плохо играли и не могли играть против Тавареша, его запугивание не сыграло. Против такого игрока играть тяжело. Мы пробовали «включать экраны», но он доминирует на щите и берет много подборов. Их трехочковые броски часто исходят из преимуществ, которые такие игроки, как он, имеют», – объяснил Перасович.