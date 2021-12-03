Перасович о поражении от «Олимпиакоса»: Сегодня фортуна улыбнулась сопернику

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал клубной пресс-службе домашнее поражение в Евролиге от греческого «Олимпиакоса» в овертайме (84:87), признав защиту недостаточно сильной.

Перасович счел решающим моментом матча начало овертайма. «Как мы и ожидали, игра получилась тяжелой. Мы хорошо начали встречу. Но в конце первой четверти и в дебюте второго периода слабо защищались, позволив соперникам догнать нас. Далее последовали качели. Решающим оказалось начало овертайма, когда нам никак не удавалось забить», — констатировал он.

Тренер также решил, что гостям сопутствовала удача: «Обе команды применяли схожую систему защиты с постоянными сменами. У них очень опытные игроки, которые всегда находят возможность для передачи, что вылилось в их преимущество в десять ассистов. Игра могла повернуться в любую сторону, но, к сожалению, сегодня фортуна улыбнулась „Олимпиакосу“».