news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
27 марта 2022  18:54

Перасович о поражении от «Локомотива-Кубани»: Во второй половине матча они были лучше нас

news_top_970_100

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал пресс-службе лиги ВТБ поражение в овертайме в Краснодаре от «Локомотива-Кубани» (94:101). 

«Поздравляю соперника с победой этом непростом поединке. Во второй половине матча они были лучше нас на поборе и заслуженно одержали победу, – констатировал специалист. – Что касается нашей команды, то у нас, можно сказать, новый коллектив. Можно сказать, что мы строим команду заново. Времени до плей-офф достаточно».

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев сказал клубной пресс-службе, что команда боролась до конца.

«Сегодня была очень непростая игра. В четвертой четверти мы сумели отыграть большое отставание, перевели игру в овертайм, боролись до последних секунд. Но, к сожалению, не смогли победить», – сказал спортсмен. 

 

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное