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Спорт
28 января 2022  22:58
Cергей Гаврилов

Перасович о поражении УНИКСа: Сегодня ЦСКА был лучше

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал пресс-службе Евролиги домашнее поражение от московского ЦСКА (75:86).

Тренер признал, что гости играли умнее. «Прежде всего, поздравляю ЦСКА. Они заслужили победу, потому что в самые важные моменты играли умнее. Они всегда находили способ очень хорошо атаковать нас, и они заслужили победу».

Перасович отметил проблемы хозяев с нехваткой энергии. «Думаю, было понятно, что у нас проблемы с нашей энергией, потому что мы впервые проигрываем битву перехватов и потерь. Мы всегда хороши в этом, и сегодня ЦСКА был лучше».

#уникс #Евролига #Баскетбол
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