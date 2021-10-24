Перасович о поражении от «Автодора»: Мы вчистую проиграли первую половину

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа прокомментировал на послематчевой пресс-конференции поражение в лиге ВТБ от «Автодора» в Саратове (76:81), признав провал гостей в первой половине.

«Прежде всего, поздравляю "Автодор" с победой. Саратовцы отлично провели сегодняшний матч, впрочем, как и все предыдущие в текущем сезоне. Как я уже говорил, это команда атакующая и забивающая. Мы же стартовали крайне неудачно, играли слишком просто в защите, чем здорово облегчили жизнь сопернику в первой половине. Это и предопределило исход поединка. На мой взгляд, мы подчистую проиграли первую половину игры», — отметил главный тренер УНИКСа.