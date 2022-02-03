Перасович о поражении от «Альбы»: « В нападении все получилось отвратительно»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал клубной пресс-службе поражение в Евролиге в гостях от «Альбы» (53:81).

Причиной неудачи Перасович назвал жесткую игру хозяев.

«Поздравляю „Альбу“. Сегодня они сыграли жестко. И у нас были хорошие моменты в защите, однако в нападении все получилось отвратительно. Было и несколько перехватов, но мы не смогли забить даже легкие мячи. Сегодня был ужасный день, надеюсь, что следующий матч мы сыграем лучше», — отметил он.

Форвард УНИКСа Дмитрий Узинский признал, что в некоторых моментах команда выглядела хорошо, но этого оказалось недостаточно.

«Сегодня — явно не наш день. В некоторых моментах мы выглядели хорошо, но этого было недостаточно. Мы не попадали много бросков, соперник этим пользовался и убегал в быстрое нападение, забивая легкие очки. Сейчас нам необходимо оправиться от этого поражения и двигаться дальше», — сказал Узинский.

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич назвал поражение тяжелым, но нашел повод для оптимизма.

«Это очень тяжелое поражение. "Альба" сыграла агрессивно и жестко сегодня. Нам следует тщательно разобрать свои ошибки, чтобы как можно скорее вернуться на победный путь, в свой ритм. Отмечу и хорошие моменты. УНИКС вынудил соперника совершить 16 потерь. Надеюсь, что мы сумеем собраться, добавить в защите и реализовать дальние броски уже в следующем непростом поединке с «Жальгирисом», резюмировал он.