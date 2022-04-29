Перасович о победе в Саратове: Сегодня соперник создал нам серьезные проблемы

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа прокомментировал клубной пресс-службе выездную победу над саратовским «Автодором» в 1\4 финала лиги ВТБ (88:79).

«Прежде всего, хочу отметить игру «Автодора». Сегодня соперник создал нам серьезные проблемы. Мы плохо стартовали после большого перерыва. Также в заключительной четверти мы смогли забить в корзину соперника всего 13 очков. Это неудовлетворительный для нас показатель».

Марио Хезонья, хорватский форвард УНИКСа признал, в ряде моментов казанцы выглядели растеренно.



«Рады, что нам удалось завершить четвертьфинальную серию в трех матчах. С момента нашего последнего выездного поединка прошло достаточно много времени. Как следствие, сегодня в некоторых моментах мы выглядели растерянно. Проведем работу над ошибками и сделаем выводы. Впереди неделя на подготовку к полуфиналу».



