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Спорт
14 марта 2022  23:15
Cергей Гаврилов

Перасович о победе в Нижнем Новгороде: Мы показали сегодня отличную борьбу в защите

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Главный тренер казанского УНИКСаВелимир Перасович прокомментировал пресс-службе Единной лиги победу над «Нижним Новгородом» в гостях (65:50).

Перасович остался доволен защитой своей команды. «Игра с «Нижним Новгородом» была крайне важна для нас. Мы показали сегодня отличную борьбу в защите: переиграли соперника на подборе, перехватывали мяч. Не могу сказать того же о нападении. В нашем составе произошли серьезные изменения, поэтому в атаке мы не показываем тот же баскетбол, который показывали на протяжении сезона. Тем не менее, мы одержали хорошую командную победу».

Марко Списсу, итальянский защитник УНИКСа подчеркнул силу соперника. «Сегодняшняя игра складывалась для нас непросто. «Нижний Новгород» – сильная и неуступчивая команда, особенно хорошо выступающая дома. Мы вышли на паркет с желанием отстоять первое место в турнирной таблице. Рад, что нам это удалось! Впереди неделя на подготовку к важнейшему домашнему поединку с «Зенитом». Рассчитываем на горячую поддержку наших болельщиков».

#уникс #баскетбол
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