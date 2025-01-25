Перасович о победе в Москве над МБА: «Конечно, я доволен тем, как играет моя команда»

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович на послематчевой пресс-конференции прокомментировал выездную победу над столичным МБА-МАИ (94:66), отдав должное хозяевам.

«В первой половине мы, возможно, выглядели не лучшим образом, но нельзя выиграть матч до большого перерыва. Мы играли против хорошо организованной команды, мы провели хорошую работу, нашли свои моменты и сделали все, чтобы победить. Счет после финальной сирены – это главное».

Перасович остался ожидаемо доволен игрой своей команды в данный момент.

«Сейчас мы в хорошей форме, это наша 12-я победа подряд, но нам по-прежнему предстоят матчи с топ-командами Единой Лиги, и посмотрим, как мы будем выглядеть против ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива-Кубани». Конечно, сейчас я доволен тем, как играет моя команда».