news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
На главную ТИ-Спорт 25 января 2025 17:05

Перасович о победе в Москве над МБА: «Конечно, я доволен тем, как играет моя команда»

Перасович о победе в Москве над МБА: «Конечно, я доволен тем, как играет моя команда»
Фото: unics.ru

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович на послематчевой пресс-конференции прокомментировал выездную победу над столичным МБА-МАИ (94:66), отдав должное хозяевам.

«В первой половине мы, возможно, выглядели не лучшим образом, но нельзя выиграть матч до большого перерыва. Мы играли против хорошо организованной команды, мы провели хорошую работу, нашли свои моменты и сделали все, чтобы победить. Счет после финальной сирены – это главное».

Перасович остался ожидаемо доволен игрой своей команды в данный момент.

«Сейчас мы в хорошей форме, это наша 12-я победа подряд, но нам по-прежнему предстоят матчи с топ-командами Единой Лиги, и посмотрим, как мы будем выглядеть против ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива-Кубани». Конечно, сейчас я доволен тем, как играет моя команда».

#БК Уникс
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Красивый проект для Татарстана»: в Алькеевском районе появится курорт с этнодеревней

«Красивый проект для Татарстана»: в Алькеевском районе появится курорт с этнодеревней

24 января 2025
Лейлят аль-Ми‘радж: как мусульманам стоит провести священную ночь

Лейлят аль-Ми‘радж: как мусульманам стоит провести священную ночь

24 января 2025