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Ру Тат
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17 октября 2021  13:56
Cергей Гаврилов

Перасович о победе в Красноярске: Игра была очень тяжелой

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал достигнутую в овертайме победу в Красноярске над «Енисеем» (83:80), признав игру очень тяжелой. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

 «Матч получился для нас очень тяжелым, поскольку „Енисей“ показывает очень хороший баскетбол. У них в составе качественные разыгрывающие и игроки периметра, которые действуют очень уверенно на площадке», — отметил специалист.

«После предыдущего болезненного поражения в Стамбуле нам необходимо было сегодня одержать победу. Рады, что нам удалось выиграть этот важный и напряженный матч», — подчеркнул наставник казанцев.

#бк уникс
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