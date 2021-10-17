Перасович о победе в Красноярске: Игра была очень тяжелой

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал достигнутую в овертайме победу в Красноярске над «Енисеем» (83:80), признав игру очень тяжелой. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

«Матч получился для нас очень тяжелым, поскольку „Енисей“ показывает очень хороший баскетбол. У них в составе качественные разыгрывающие и игроки периметра, которые действуют очень уверенно на площадке», — отметил специалист.

«После предыдущего болезненного поражения в Стамбуле нам необходимо было сегодня одержать победу. Рады, что нам удалось выиграть этот важный и напряженный матч», — подчеркнул наставник казанцев.