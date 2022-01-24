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Спорт
24 января 2022  00:18
Cергей Гаврилов

Перасович о победе над «Зелена-Гурой»: «Наконец-то мы показали характер»

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал клубной пресс-службе победу в Польше в матче Единой лиги ВТБ над «Зелена-Гурой» (85:80).

«Поздравляю своих игроков с победой в этой игре после 19-очкового отставания. Также поздравляю „Зелена-Гуру“ — соперник был лучше нас на протяжении большей части игры», — заметил специалист.

«Наконец-то мы показали характер. Но в первой половине нам не хватало энергии и скорости, и над этим нужно работать», — добавил наставник казанцев.

#БК Уникс
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