Перасович о победе над «Жальгирисом»: В начале встречи действовали слишком мягко

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги победного домашнего матча Евролиги с литовским «Жальгирисом», посетовав на слабое начало встречи. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Тренер признал, что лишь во второй половине матча в игре хозяев появилась агрессия. «Сегодняшняя победа очень важна для нас. В начале встречи мы действовали слишком мягко, набрав всего 26 очков. К тому же у нас не было жесткости в нападении, мы почти не вставали на линию штрафных. Во второй половине появилась агрессия», — отметил он.

Переломным моментом, по мнению Перасовича, стало начало последней четверти, выигранное казанцами со счетом 10–0. «В третьей десятиминутке уже сыграли на порядок лучше. В дебюте четвертой четверти нам удалось переломить ход матча. В целом считаю, что мы защищались хорошо», — заметил специалист.

Кроме того, наставник отметил проблемы в нападении УНИКСа, вызванные сложным графиком игр. «Да, мы испытывали проблемы в нападении. Но следует учесть наш непростой игровой график, матчи через день. В начале заключительной четверти мы хорошо отзащищались и быстро добились преимущества в 6–7 очков, нам сразу стало легче», — резюмировал Велимир Перасович.