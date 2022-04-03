Перасович о победе над "Пармой": Нам нужно найти способ прибавлять в игре

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в Единой лиге ВТБ над пермской «Пармой» (78:48).

Перасович считает, что команде еще нужно прибавлять в игре:

«Во-первых, поздравляю наших игроков с победой! Нам было крайне важно выиграть после двух поражений. Важно, чтобы три новичка поняли нашу философию игры за короткий промежуток времени, что является непростой задачей. Следует понимать, что у нас совсем другая команда по сравнению с той, которая выступала в Евролиге. Нам нужно найти способ прибавлять в игре с теми баскетболистами, которые сейчас есть в составе».

Иван Лазарев, центровой УНИКСа подчеркнул, как серьезно команда отнеслась к игре:

«После двух неприятных поражений мы очень хотели вернуться на победный путь. «Парма-Парибет» набрала хороший ход. Как отмечал при подготовке к матчу тренерский штаб нашей команды, многие из их игроков сейчас показывают свой лучший баскетбол. Мы отнеслись к поединку с максимальной серьезностью. Мне, как новичку, достаточно понятна философия команды. Сейчас нам необходимо встать на нужные рельсы, наладить все процессы - и результат придет. Очень рад победе!»