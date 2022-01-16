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Спорт
16 января 2022  21:22
Cергей Гаврилов

Перасович о победе над «НН»: Было непросто на физическом и эмоциональном уровнях

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Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа, прокомментировал домашнюю победу в лиге ВТБ над «Нижним Новгородом» (85:71). 

На послематчевой пресс-конференции он высоко оценил игру своих подопечных, подчеркнув сложность матча из-за долгого перерыва и случаев коронавируса в команде.

«Сегодня мы играли против очень хорошей команды. Выиграть у „Нижнего Новгорода“ очень ценно еще и потому, что это наш первый матч после двухнедельного игрового перерыва», — заметил специалист.

По его словам, УНИКСу «было непросто на физическом и эмоциональном уровнях».

#уникс
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