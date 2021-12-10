Перасович о победе над «Маккаби»: «Игра была для нас очень сложной»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал пресс-службе Евролиги победу в Тель-Авиве над местным «Маккаби» (85:74), отметив важность победы при 10 тыс. зрителей.

Перасович напомнил, как сложно играть в Тель-Авиве: «Прежде всего, победить в Тель-Авиве всегда сложно, потому что играть здесь нелегко. Я думаю, что в этом году у „Маккаби“ хорошая команда и они являются серьезными кандидатами на выход в плей-офф, что является целью каждой команды в турнире».

Специалист упомянул хорошую защиту «Маккаби». «Игра была для нас очень сложной. Мы довели игру до последней четверти, когда хозяева играли действительно хорошо в защите. Лишь в начале „Маккаби“ пропустил несколько очень открытых бросков, которые мы забили. У нас были большие проблемы на протяжении всей игры, особенно в первом тайме, с фолами», — признал он.

Вместе с тем тренер отдал должное своим подопечным: «Наши ведущие игроки должны были оставаться много времени на скамейке запасных, но ребята хорошо поработали, и мы оставались в игре, пока они не смогли сыграть во втором тайме. Я очень счастлив, потому что, повторяю, здесь очень сложно выиграть».