Перасович о победе над «Локомотивом»: Хезонья был сегодня в «огне»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал пресс-службе Единой лиги ВТБ домашнюю победу (90:75) в первом матче серии за третье место над краснодарским «Локомотивом-Кубанью». Он отметил выдающуюся игру своего земляка Марио Хезоньи (36 очков+12 передач).

«Сегодняшняя игра очень отличалась от предыдущего матча против «Зенита». «Локо» быстро атакует, чаще играет один в один. Адаптироваться к этому стилю непросто. Кроме того, в составе соперника отличные скореры. За ошибки в защите Мотли и Барфорд наказали нас и забили нам много легких очков. Отмечу Марио Хезонью, который был сегодня в «огне» и переломил ход встречи, однако другим игрокам тоже необходимо защищаться жестче», – заявил Перасович.