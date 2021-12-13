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Спорт
13 декабря 2021  00:24
Cергей Гаврилов

Перасович о победе над «Калевом»: Ключевым фактором послужила хорошая защита команды

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в лиге ВТБ над эстонским «Калевом» (71:54), назвав ключевым моментом защиту.

Перасович подчеркнул хорошую защиту казанцев: «Мы знали, что если недооценим соперника, это может дорого нам обойтись. Ключевым фактором сегодняшней победы послужила хорошая защита команды на протяжении большей части встречи».

Тренер отметил возвращение в строй после болезни лидера команды Воронцевича: «Рад возвращению в строй Андрея Воронцевича, ему еще предстоит набрать форму, но главное — он снова с нами и уже сегодня помог команде, став одним из самых результативных игроков».

#БК Уникс
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