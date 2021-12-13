Перасович о победе над «Калевом»: Ключевым фактором послужила хорошая защита команды

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в лиге ВТБ над эстонским «Калевом» (71:54), назвав ключевым моментом защиту.

Перасович подчеркнул хорошую защиту казанцев: «Мы знали, что если недооценим соперника, это может дорого нам обойтись. Ключевым фактором сегодняшней победы послужила хорошая защита команды на протяжении большей части встречи».

Тренер отметил возвращение в строй после болезни лидера команды Воронцевича: «Рад возвращению в строй Андрея Воронцевича, ему еще предстоит набрать форму, но главное — он снова с нами и уже сегодня помог команде, став одним из самых результативных игроков».