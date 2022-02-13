Перасович о победе над «Енисеем»: Мы хотели вернуться на победный путь

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа, прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в лиге ВТБ над красноярским «Енисеем» (97:77).

Тренер подчеркнул важность победы с психологической точки зрения. После поражения от «Црвены Звезды» эта игра помогла команде «вернуться на победный путь».

«Мы результативно начали встречу, набрали много очков в первой половине. Но нам бы не хотелось заниматься перестрелкой с соперником. Как только мы стали лучше защищаться, то оторвались в счете и предопределили исход игры», — поделился Перасович.

Отдельно наставник отметил игру резервистов, которым отсутствие игровой практики не помешало показать качественный баскетбол. Их ввод в игру позволил тренерскому штабу попробовать новые сочетания игроков.