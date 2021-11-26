Перасович о победе над «Црвеной Звездой»: «Сегодня была наша лучшая игра в нападении»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу в Белграде над «Црвеной Звездой» (98:78), отметив отличное нападение своих подопечных. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Перасович обратил внимание на то, как крупно победили казанцы: «Я считаю, что сегодня была наша лучшая игра в нападении. Набрать 98 очков против „Црвены Звезды“ очень сложно. У многих игроков был хороший день. Снимали подбор очень хорошо».

Кроме того, хорватский наставник казанцев остался доволен дальними бросками (15 попаданий — прим. Т-и): «Я не знаю нашего процента попаданий, но у нас действительно хороший трехочковый процент попаданий (46,9% — прим. Т-и). Мы были одними из худших в нескольких играх в этом сегменте, но сегодня команда сыграла очень хорошо».