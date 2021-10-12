Перасович о победе над «Баварией»: «Вторая половина — одна из лучших у нас в этом сезоне»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал на послематчевой пресс-конференции победу в Евролиге над «Баварией», резонно похвалив свою команду за ударную вторую половину встречи. При этом специалист признал, что первую половину казанцы провели неважно.

«Очень рад нашей первой победе в Евролиге в этом сезоне. Причем, возможно, над сильнейшей командой из тех, против кого мы играли, исходя из качества и опыта игроков „Баварии“. Мы начали встречу из рук вон плохо, без энергии и концентрации, допускали большое количество невынужденных ошибок. Совершили за первую половину 12 потерь, что слишком много. Мы контролировали подбор, что крайне важно для нас, но испытывали проблемы против их нападения. Они забивали легкие мячи, убегали в отрывы, и из-за недостаточной жесткости в обороне наше отставание в счете достигало 11 очков», — констатировал Перасович.

Наставник отметил дальние броски Канаана: «Но после большого перерыва мы стали действовать гораздо лучше в защите, начали играть более агрессивно, сражались за каждый мяч и не давали „Баварии“ почувствовать себя комфортно на площадке. В такие моменты, когда ты хорошо защищаешься, перехватываешь мячи, контролируешь щит, ты чувствуешь уверенность в атаке, начинаешь набирать очки и убегать в быстрые прорывы. Считаю, что вторая половина в нашем исполнении — одна из лучших, что мы показали в этом сезоне. Канаан продемонстрировал высокий процент реализации трехочковых бросков и здорово чувствовал себя на размене, поэтому мы всегда старались снабжать его мячами против „большого“. Это было важно, поскольку невозможно побеждать такие сильные команды в Евролиги без дальних попаданий».

Говоря о последнем новичке УНИКСа американце Мэйо, Перасович пояснил, что тот пока работает индивидуально: «Он пока не поможет нам на выезде с „Фенербахче“. Если повезет, возможно, он появится на паркете в следующем матче против „Анадолу Эфес“. Пока О Джей не присоединился к общей группе и работает по индивидуальной программе с тренером по ОФП».