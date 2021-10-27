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Ру Тат
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27 октября 2021  22:39
Cергей Гаврилов

Перасович о победе над «Басконией»: В двух четвертях мы показали лучшую игру в сезоне

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Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу в Евролиге над испанской «Басконией» (83:69), сказав, что команда показала свой лучший баскетбол в сезоне.

Перасович отметил высокую результативность УНИКСа.

«В первую очередь хочу поздравить свою команду, игроков. На тренировках они работали по-настоящему усердно, чтобы добиться этой победы, – рассказал специалист. – Полагаю, в первых двух четвертях мы показали пока свой лучший баскетбол в этом сезоне. Когда мы много забиваем, как сегодня, гораздо легче играть». 

Ключевым фактором тренер назвал трехочковые броски хозяев.

«Логично, что непросто противостоять сильным командам, когда ты играешь таким образом. Сегодня, возможно, наш первый матч, когда мы были уверены в своих бросках. Насколько я помню, в первой половине мы забросили восемь трехочковых, которые стали ключевым фактором и позволили нам добиться очень большого преимущества в счете», – резюмировал Перасович. 

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