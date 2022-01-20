Перасович о победе над «Барселоной»: «Мы отлично защищались на протяжении всей игры»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в Евролиге над «Барселоной» (70:64).

Специалист отметил вклад всех игроков команды в достигнутый результат. «Поздравляю своих игроков с этой победой. Сегодня она была по-настоящему командной. Считаю, мы отлично защищались на протяжении всей игры», — подчеркнул он.

Наставник казанцев также отметил игру обоих Браунов. «Отмечу Джона Брауна, у которого было несколько потрясающих моментов. Лоренцо Браун отлично провел вторую половину встречи. Другие ребята тоже помогли: подборы Марио Хезоньи, несколько важных бросков Кэнаана и Воронцевича. Благодарю своих игроков за блестящий матч и самоотдачу!» — заключил он.