Перасович о победе над «Автодором»: Сегодня мы начали матч слишком мягко

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович, прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю крупную победу над саратовским «Автодором» (103:67). Перасович решил, что начали игру хозяева слишком мягко.

«Для нас было важно завершить победой регулярный чемпионат. Теперь мы приступаем к подготовке к решающей части сезона – играм плей-офф. Сегодня мы начали матч слишком мягко. Но во второй половине команда стала играть гораздо лучше – прибавила в агрессии, нашла способ набирать легкие очки, чего нам недоставало в дебюте встречи. Справедливости ради отмечу, что нам противостояла команда, которая потеряла многих своих игроков, поэтому матч сложился для нас гораздо легче, чем был бы еще несколько месяцев назад», – заявил тренер.

Желько Шакич, хорватский форвард УНИКСа, начинавший сезон в «Автодоре», признал наличие ошибок в защите в первой половине.

«Надеюсь, болельщики получили удовольствие от нашей победы. В первой половине мы допускали некоторые ошибки в защите. Но после большого перерыва мы доказали, что сильнее. Теперь начинаем готовиться к плей-офф, чтобы подойти к играм в наилучшей форме».