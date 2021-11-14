Тренер УНИКСа о победе над «Астаной»: Это был крайне важный матч

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в лиге ВТБ над казахстанской «Астаной» (71:59), подчеркнув важность победы.

«Для нас это был крайне важный матч, потому что домашнее поражение от "Астаны" полностью нивелировало бы победу над ЦСКА. Наши соперники крайне успешно начали сезон. Одержали две победы и проиграли две встречи только на последних секундах, показывая очень хороший баскетбол, особенно в нападении. Поэтому я особенно доволен тем, что нам удалось сдержать их на отметке в 59 набранных очков, чего чрезвычайно сложно добиться против такой атакующей команды, как "Астана"», – резюмировал Перасович.