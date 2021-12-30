Перасович о победе над «Анадолу Эфес»: Для нас это великая победа

Прошедший домашний матч против «Фенербахче» стал «великой победой» для УНИКСа, рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер казанского клуба Велимир Перасович. Напомним, игра завершилась со счетом 75:67.

«Сегодня мы обыграли действующего чемпиона Евролиги, я очень этим доволен. Для нас это великая победа. Может показаться, что в дебюте встречи мы легко завладели преимуществом, однако это далось нам не так просто. В финальной десятиминутке мы действительно продемонстрировали отличную защиту», — подчеркнул специалист.

Отдельно тренер выделил действия Джона Брауна и Марко Списсу в последней четверти. «В моменты, когда соперник пытался вернуться в игру, мы сохраняли спокойствие и уверенность, не позволив им этого. Это психологически важный фактор», — заметил Перасович.

По его мнению, решающими для всего матча стали последние 10 минут, и крайне важно, что УНИКС провел эту четверть очень хорошо.

«Благодарю болельщиков за потрясающую поддержку на матче. Надеюсь, вы продолжите болеть за нас так же горячо, как сегодня», — заключил он.