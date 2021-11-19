Перасович о победе над «Альбой»: В дебюте действовали без концентрации, затем исправились

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу в Евролиге над берлинской «Альбой» (85:71), посетовав на слабое начало.

«Это была очень тяжелая победа для нас, особенно после крайне неудачного начала встречи. В дебюте мы действовали слишком мягко, без концентрации. Наша защита в первой половине была худшей с того момента, как я возглавляю УНИКС. К счастью, после большого перерыва нам удалось все поменять и сдержать такую атакующую команду, как „Альба“, на отметке всего в 23 набранных очка», — прокомментировал специалист.

Тренер отметил максимальную концентрацию хозяев во второй половине. По его словам, казанцы проиграли сегодня подбор, но спровоцировали 19 потерь у соперника — это отличный показатель.