Перасович о матче со «Цмоки-Минск»: Для победы мы должны показать свой лучший баскетбол

В Минске игроков казанского УНИКСа ожидает тяжелая игра. Такое мнение о предстоящем матче ВТБ против БК «Цмоки-Минск» высказал главный тренер казанцев Велимир Перасович.

«После тяжелого матча в Евролиге всегда важно сохранить концентрацию, мотивацию и энергию на внутренний чемпионат. «Цмоки-Минск» – непростой соперник. В Единой Лиге ВТБ всегда сложно играть на выезде, поэтому в Минске нас ждет тяжелый поединок. Для победы мы должны показать свой лучший баскетбол», – цитирует наставника пресс-служба казанского БК.

Защитник казанского УНИКСа Артем Комолов подчеркнул, что команда настраивается на серьезный матч и постарается порадовать болельщиков победой.

«На данный момент „Цмоки“ замыкают турнирную таблицу, но мы прекрасно знаем, что в Единой Лиге ВТБ нет слабых команд. Любой соперник в отдельном матче способен преподнести сюрприз, тем более на домашней площадке», — заявил Комолов.