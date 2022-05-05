Перасович о матче с «Зенитом»: У «Зенита» есть все

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от завтрашнего полуфинального матча в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в лиге ВТБ.

Перасович высоко оценил соперника:

«Нам предстоят сложные поединки с потенциальным участником «Финала Четырех» Евролиги. У «Зенита» есть все – размер, снайперы, талант, отличный тренер. Наш состав претерпел изменения, но мы сохраняем победные амбиции. Наши задачи остаются прежними – в каждом матче показывать свой лучший баскетбол и радовать болельщиков победами».

Вячеслав Зайцев, защитник УНИКСа, уроженец Ленинграда резонно считает, что серия будет непростой:

«Готовимся к полуфинальной серии с «Зенитом» в штатном режиме. С большим уважением относимся к сопернику, знаем, что в питерской команды подобраны отличные баскетболисты на каждой позиции. Нам предстоят непростые матчи, но мы хотим победить и приложим для этого все силы».