Перасович о матче с «Зенитом»: «Нас ждет тяжелый поединок»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча Единой лиги ВТБ с питерским «Зенитом». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Специалист назвал «Зенит» главным претендентом на победу в турнире. «Нас ждет тяжелый поединок против сильного соперника. На данный момент «Зенит» — главный претендент на победу в Единой лиге ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга вернул практически всех легионеров и усилился опытными российскими баскетболистами», — подчеркнул он.

В то же время наставник казанцев заметил, что задача его подопечных — выиграть все оставшиеся матчи турнира. «Наша цель прежняя — выиграть оставшиеся матчи и закончить регулярный чемпионат на первом месте. Осознаем все сложности, но продолжаем сражаться», — пояснил Перасович.

В свою очередь хорватский форвард УНИКСа Марио Хезонья оценил предстоящий матч как очень значимый. «Мы готовимся к крайне важному поединку. Наши задачи остаются прежними — побеждать в каждом матче и отстоять первое место в турнирной таблице. Надеемся на горячую поддержку наших преданных болельщиков!» — подытожил спортсмен.