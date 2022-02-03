Перасович о матче с «Жальгирисом»: «Нам нужно быть более стабильными»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от завтрашнего матча Евролиги в Каунасе с «Жальгирисом».

Перасович отметил игру литовцев в защите.

«Жальгирис» — отличная, защищающаяся команда, которая всегда хорошо выступает на домашней площадке. Нам нужно быть более стабильными и, конечно, лучше сыграть в нападении. После тяжелого поражения от «Альбы» мы должны показать другое лицо, – подчеркнул он.

Хорватский форвард УНИКСа Марио Хезонья признал, что январь стал сложным для команды.

«Январь выдался очень сложным для нас. Сейчас необходимо как можно скорее вернуться на победный путь. Надеюсь, в матче с „Жальгирисом“ это удастся», – резюмировал Хезонья.