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Спорт
3 февраля 2022  21:52
Cергей Гаврилов

Перасович о матче с «Жальгирисом»: «Нам нужно быть более стабильными»

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от завтрашнего матча Евролиги в Каунасе с «Жальгирисом».

Перасович отметил игру литовцев в защите.

«Жальгирис» — отличная, защищающаяся команда, которая всегда хорошо выступает на домашней площадке. Нам нужно быть более стабильными и, конечно, лучше сыграть в нападении. После тяжелого поражения от «Альбы» мы должны показать другое лицо, – подчеркнул он.

Хорватский форвард УНИКСа Марио Хезонья признал, что январь стал сложным для команды.

«Январь выдался очень сложным для нас. Сейчас необходимо как можно скорее вернуться на победный путь. Надеюсь, в матче с „Жальгирисом“ это удастся», – резюмировал Хезонья.

#БК Уникс
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