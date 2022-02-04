Перасович о матче с «Жальгирисом»: «Мы должны показать другое лицо»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от сегодняшнего матча Евролиги в Каунасе с «Жальгирисом». Три предыдущих встречи в турнире казанцы проиграли.

Перасович отметил, что литовцы хорошо защищаются. «„Жальгирис“ — отличная защищающаяся команда, которая всегда хорошо выступает на домашней площадке. Нам нужно быть более стабильными и, конечно, лучше сыграть в нападении. После тяжелого поражения от „Альбы“ мы должны показать другое лицо», — подчеркнул специалист.

В свою очередь Марио Хезонья, хорватский форвард УНИКСа, выразил надежду, что именно в Каунасе казанцы вернутся на победный путь после трех поражений, случившихся подряд.

«Январь выдался очень сложным для нас. Сейчас необходимо как можно скорее вернуться на победный путь. Надеюсь, в матче с „Жальгирисом“ это удастся», — заметил баскетболист.