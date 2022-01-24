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Спорт
24 января 2022  20:39
Cергей Гаврилов

Перасович о мадридском «Реале»: Это главный кандидат на победу в Евролиге

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Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа поделился с клубной пресс-службой мнением о завтрашнем матче Евролиги в Мадриде против местного «Реала». Тренер назвал мадридцев фаворитами Евролиги.

«На мой взгляд, мадридский «Реал» - это главный кандидат на победу в Евролиге. Они лучше всех в турнире играют в «краске». Мы должны действовать очень слаженно, чтобы остановить их в переходах и выиграть подборы. Также важно не допускать потери и результативно сыграть в атаке», – заявил Перасович.

Джаррелл Брэнтли, американский форвард УНИКСа высказал оптимизм перед игрой с «Реалом». «Нам предстоит очередной важный матч Евролиги. Мы встречаемся с отличной командой и лидером чемпионата. Для победы необходимо оставаться сплочёнными и выполнить тренерский план на игру. Уверен, что у нас все получится», – заявил он.

#Евролига #уникс #Баскетбол
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