Перасович о матче УНИКСа с «Реалом»: Наша защита должна быть великолепной

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от завтрашнего матча Евролиги с испанским «Реалом», отметив лучшую защиту гостей.

Перасович упомянул мощных центровых «Реала»: «На мой взгляд, „Реал“ — лучшая защищающаяся команда турнира. В составе мадридцев есть два центровых, доминирующих в Евролиге».

Наставник отметил, что только самая лучшая игра поможет хозяевам выиграть: «Чтобы их обыграть, нам, вероятно, придется показать свой лучший баскетбол. Гости также отлично действуют в переходах и трехочковых бросках. Наша защита должна быть великолепной, если мы хотим иметь шанс на победу».