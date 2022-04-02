Перасович о матче с «Пармой»: Мы очень серьезно готовимся и настраиваемся

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от завтрашнего домашнего матча Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». Перасович подчеркнул, что его команда очень серьезно готовится к матчу, подчеркнув важность новичкам быстрее сыграться.



«После двух поражений мы жаждем вернуться на победный путь и выиграть оставшиеся перед плей-офф матчи. Мы очень серьезно готовимся и настраиваемся. Важно, чтобы новички поняли и приняли нашу философию. Они находятся с нами всего несколько дней, за которые многое изменилось как для них самих, так и для команды».



Дмитрий Узинский, форвард УНИКСа считает, что казанцам нужно сыграть с пермяками умно и атлетично.

«Парма» представляет угрозу как на периметре, так и под кольцом. Нам необходимо сыграть в атлетичный и умный баскетбол, а также принимать правильные решения в нападении и защите. Мы будем бороться и постараемся добиться результата за счет командной игры».