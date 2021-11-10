Перасович о матче УНИКСа с «Панатинаикосом»: Я испытываю большое уважение к сопернику

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от завтрашнего матча Евролиги в Афинах с «Панатинаикосом», отметив силу греков на своей площадке.

«Мы знаем, насколько тяжело играть на арене ОАКА, где „Панатинаикос“ всегда получает колоссальную поддержку своих болельщиков. Это команда, которая предпочитает очень быстрый баскетбол и гораздо лучше выступает дома. Я испытываю большое уважение к сопернику и их тренеру. Если мы хотим победить, то должны сыграть по-настоящему хорошо», — сказал Перасович.