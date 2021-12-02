Перасович о матче с «Олимпиакосом»: «Нас ждет тяжелый поединок»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от завтрашнего домашнего матча Евролиги с греческим «Олимпиакосом».

Специалист отдал должное сопернику: «Нас ждет тяжелый поединок. „Олимпиакос“ — один из лидеров Евролиги и претендент на попадание в «Финал четырех» этого сезона. Они хорошо укомплектованы опытными и высококлассными игроками на всех позициях и находятся в превосходной форме».

При этом Перасович надеется на помощь трибун «Баскет-холла»: «В предыдущих турах греки достаточно уверенно обыграли „Маккаби“ и „Олимпию“. Но мы играем дома и хотим победить. Приложим для этого все силы и будем бороться до конца. Очень рассчитываем на поддержку казанских болельщиков».