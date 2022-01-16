Перасович о матче с «Нижним Новгородом»: Серьезный соперник — будут бороться до конца

Баскетболистов УНИКСа сегодня ожидает важный матч, поскольку «Нижний Новгород» — серьезный соперник. Об этом сказал главный тренер казанского клуба Велимир Перасович, комментируя сегодняшний домашний матч лиги ВТБ.

«Нам предстоит важный матч, который, к тому же, первый в этом году из-за вынужденной паузы. Считаю „Нижний“ серьезным соперником. Не сомневаюсь, они будут бороться до конца. Очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков на трибунах „Баскет-холла“», — отметил специалист.

Аналогичного мнения придерживается и защитник УНИКСа Артем Комолов, который прошлым летом перешел из «Нижнего Новгорода» в казанский клуб.

«„Нижний Новгород“ — отличный коллектив, имеющий характер и играющий всегда до конца. Настраиваемся на непростой матч и очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков», — сказал игрок.