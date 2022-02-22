Перасович о матче с «Монако»: Мы чрезвычайно мотивированы на победу

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от сегодняшнего матча Евролиги в Монако с одноименной командой.

Перасович подчеркнул, что «Монако» демонстрирует качественный баскетбол.

«В последнее время «Монако» показывает качественный баскетбол. У них есть все – отличный тренер и опытные игроки. В Евролиге не бывает легких игр, здесь каждый матч – важный и тяжелый. Сейчас для нас каждый поединок имеет крайне высокую значимость. Мы чрезвычайно мотивированы на победу».