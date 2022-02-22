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Спорт
22 февраля 2022  01:28
Cергей Гаврилов

Перасович о матче с «Монако»: Мы чрезвычайно мотивированы на победу

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Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от сегодняшнего матча Евролиги в Монако с одноименной командой.

Перасович подчеркнул, что «Монако» демонстрирует качественный баскетбол.
«В последнее время «Монако» показывает качественный баскетбол. У них есть все – отличный тренер и опытные игроки. В Евролиге не бывает легких игр, здесь каждый матч – важный и тяжелый. Сейчас для нас каждый поединок имеет крайне высокую значимость. Мы чрезвычайно мотивированы на победу».

 

#уникс #Евролига
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