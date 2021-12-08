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Спорт
8 декабря 2021  22:40
Cергей Гаврилов

Перасович о матче с «Маккаби»: Нас ждет встреча с легендарной командой

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Завтра УНИКС ожидает встреча с легендарной командой — израильским клубом «Маккаби», напомнил в разговоре с клубной пресс-службой главный тренер казанской команды Велимир Перасович.

Он также назвал соперника флагманом баскетбола в Израиле, показывающим качественную игру. Особенно это заметно во время домашних матчей «Маккаби».

«В текущем сезоне „Маккаби“ агрессивно защищается <...> Кроме того, в их ростере индивидуально сильные баскетболисты. Для победы нам необходимо сократить количество потерь и отсечь противника от возможности забрать подбор», — полагает наставник УНИКСа.

#уникс
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