Перасович о матче с «Маккаби»: Нас ждет встреча с легендарной командой

Завтра УНИКС ожидает встреча с легендарной командой — израильским клубом «Маккаби», напомнил в разговоре с клубной пресс-службой главный тренер казанской команды Велимир Перасович.

Он также назвал соперника флагманом баскетбола в Израиле, показывающим качественную игру. Особенно это заметно во время домашних матчей «Маккаби».

«В текущем сезоне „Маккаби“ агрессивно защищается <...> Кроме того, в их ростере индивидуально сильные баскетболисты. Для победы нам необходимо сократить количество потерь и отсечь противника от возможности забрать подбор», — полагает наставник УНИКСа.