Перасович о матче с «Локомотивом»: «Впереди один из самых важных матчей сезона»

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от сегодняшнего матча лиги ВТБ в Краснодаре с «Локомотивом-Кубанью».

Перасович назвал матч одним из важнейших в сезоне:

«Впереди один из самых важных матчей сезона. Если мы победим, то у нас будут хорошие шансы завершить регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ на первом месте. Мы весь сезон усердно работали ради этой возможности. Для достижения нашей цели нам осталось провести всего три игры против сильных соперников».



Дмитрий Узинский, форвард УНИКСа сказал, что казанцы знают все сильные и слабые стороны краснодарцев:



«Нас ждет непростой поединок в Краснодаре. Мы знаем сильные и слабые стороны "Локо". Считаем, все в наших руках. Если сыграем с энергией и самоотдачей, то у нас будут хорошие шансы на победу».