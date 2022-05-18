Перасович о матче с «Локомотивом»: Нам крайне важно сохранить настрой и мотивацию

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от завтрашнего первого домашнего матча серии за третье место Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубанью».

«Конечно, после поражения в полуфинальной серии нам будет непросто выходить на матчи за третье место, поскольку мы планировали быть в финале и бороться за титул Единой лиги ВТБ. Сейчас нам крайне важно сохранить настрой и мотивацию, чтобы добыть бронзовые медали для клуба и завершить сезон на мажорной ноте!» — подчеркнул специалист.

Американский центровой УНИКСа Уильям Мосли в свою очередь уверен, что казанцы сильнее кубанцев.

«Мы продолжаем усердно работать. Впереди очередная серия против опытного соперника. Но я верю, что мы сильнее и выйдем победителями! Приложим максимум усилий для завоевания бронзовых медалей. Рассчитываем на горячую поддержку наших болельщиков на трибунах „Баскет-холла“!» — подчеркнул он.