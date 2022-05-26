Перасович о матче с «Локомотивом»: Мы не хотим затягивать серию

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от сегодняшнего матча серии плей-офф за третье место Единой лиги ВТБ.

При счете в серии до трех побед 2–1 в пользу казанцев их наставник подчеркнул важность минимизации собственных ошибок.

«„Локомотив“ — отличная команда, которая быстро переходит из обороны в атаку и набирает много очков в переходах. Нам важно остановить их нападение, минимизировать собственные ошибки и контролировать подбор. Мы не хотим затягивать серию. Постараемся в четверг вновь порадовать болельщиков положительным результатом и завоевать бронзовые медали», — подчеркнул специалист.

В свою очередь американский защитник УНИКСа Джерон Джонсон заметил, что казанцы намерены сегодня завершить сезон. «Мы хотим закончить сезон на мажорной ноте. Приложим максимум усилий, чтобы завершить серию в Краснодаре и порадовать наших поклонников победой», — сказал он.